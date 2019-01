Vente illégale de poissons : un scientifique condamne une enquête d'agents de la faune

Le professeur agrégé à la Faculté des sciences des plantes de l’Université de la Saskatchewan affirme que la relation entre les Autochtones et les scientifiques est le fruit de beaucoup de travail.

Eric Lamb est professeur agrégé à la Faculté des sciences des plantes de l’Université de la Saskatchewan. Photo : Courtoisie - Eric Lamb

Plus tôt, ce mois-ci, un juge a déclaré coupable Donald Iron, de Canoe Lake, dans le nord de la province, de trois chefs d'accusation de commercialisation illégale de poisson. Les accusations émanent d’une enquête d'un agent de la faune qui s’est fait passer pour un scientifique durant plus d’un an et qui a acheté du poisson d'une valeur de 90 $.

Un type d’opération que critique Eric Lamb.

« Se faire passer pour un scientifique est tout à fait inapproprié et j’estime qu’ils [les agents de la faune] ne devraient jamais envisager de le faire, en aucune circonstance », ajoute-t-il.

Il explique que la Faculté de l’agriculture a travaillé dur pour établir de bonnes relations de travail avec les communautés autochtones. Selon lui, les opérations d’infiltration des agents de la faune pourraient faire régresser le travail des chercheurs.

Eric Lamb cite en exemple un forum récent sur l’agriculture autochtone organisé à Wanuskewin, au nord de Saskatoon, en décembre dernier. Selon lui, il s’agit de l’un des nombreux efforts que l’Université de la Saskatchewan a faits pour établir de meilleures relations avec les Autochtones de la province.

M. Lamb espère qu’à l’avenir, les agents de la faune prendront le temps d’évaluer les conséquences potentielles à long terme de leurs actions lorsqu’ils mèneront des opérations d’infiltration.

« Il y a beaucoup de choses que des scientifiques aimeraient faire. Apprendre que quelqu’un trahirait une relation de confiance pour maintenir l’ordre est très pénible pour nous », explique-t-il.

Un porte-parole du ministère de l’Environnement n’a pas voulu commenter l’affaire, car elle est toujours devant les tribunaux.

Donald Iron sera de retour devant le tribunal pour connaître sa peine le 14 février.