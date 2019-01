Inondation sur plusieurs routes en Estrie

La grande quantité de pluie qui tombe actuellement à Sherbrooke cause des problèmes de circulation entre autres sur la rue King Ouest.

L'eau qui ruisselle des rues perpendiculaires crée d'immenses flaques d'eau notamment au coin des rues Ontario, Vimy et des boul. Jacques-Cartier et Queen-Victoria. À certains endroits, les accumulations d'eau ont une profondeur d'une vingtaine de cm et mesurent plusieurs mètres de circonférence.

Plusieurs voitures sont tombées en panne après être passées dans ces mares d'eau.

La bretelle Frontenac au centre-ville est fermée à la circulation. D'autres rues pourraient fermer au cours des prochaines heures au besoin.

Les cols bleus s'activent depuis tôt ce matin pour déboucher les puisards qui ne suffisent pas à la tâche. Toutefois, comme les canalisations sont gelées, il se pourrait que l'eau s'accumule de façon importante.

Des routes sont fermées à Sherbrooke en raison de la pluie abondante. La voirie de Sherbrooke est en action partout sur le territoire. #rces pic.twitter.com/9vf1WVeDyf — Louis-Philippe B. (@LouisPhilippeB) January 24, 2019

À l'heure actuelle, une dizaine de millimètres de pluie sont tombés. Au cours de la journée une vingtaine d'autres millimètres devraient tomber.

La Sécurité civile surveille activement le niveau des cours d'eau dans la région. Pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.