Retour à la normale sur la ligne de métro 1 à Toronto

Le service revient graduellement à la normale sur la ligne 1, indique la Commission de transport (CTT). Les usagers ont fait face à des retards majeurs jeudi matin en direction sud entre les stations Wilson et Museum.

Un problème de signalisation à la station Museum a perturbé la circulation des rames lors de l'heure de pointe matinale.

Le problème a commencé dès l'ouverture du métro à 6 h. Les usagers prenaient environ 20 minutes de plus qu'à l'habitude pour se déplacer entre les stations Wilson et Museum, selon la CTT.

La Commission n'a pas précisé quelle était la cause du problème de signalisation.

Notre service était terrible sur la ligne 1 ce matin. Stuart Green, porte-parole de la CTT

Le porte-parole de la CTT, Stuart Green, avait précisé plus tôt en matinée que le problème de signalisation en cause était souterrain et n'était donc pas lié au temps à l'extérieur.

La CTT avait même déployé temporairement des autobus pour faire la navette entre les stations Eglinton et Union, pour compenser les retards sur la ligne 1.