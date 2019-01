La MRC de Témiscamingue demande un moratoire sur le registre des armes à feu

Les élus de la MRC de Témiscamingue demandent un moratoire d'un an sur le registre des armes à feu du Québec.

Plus d'une vingtaine de personnes se sont présentées au conseil de la MRC de Témiscamingue mercredi soir pour réclamer l'abolition du registre des armes à feu.

Six d'entre eux ont pris la parole affirmant ne pas croire aux bienfaits du registre.

C'est le cas de l'ex-policier, Jocelyn Marleau, membre de l'Association chasse et pêche du Témiscamingue.

Si la personne est rendue dans un état mental d'être prête à tirer sur quelqu'un, qu'elle soit enregistrée à son nom ou au nom du voisin, ça ne changera rien, rien du tout. Je pense que ce registre-là a été mis de l'avant pour essayer de sécuriser le monde en se disant si on sait où sont les armes et combien il y en a, on va sauver des vies. En tous les cas, moi je ne l'ai pas vu dans ma carrière , a-t-il témoigné.

Consultation publique

Les élus n'ont pas voulu se prononcer directement sur le bien-fondé du registre en réclamant plutôt une consultation publique élargie pour connaître les opinions du milieu.

On veut utiliser cette année-là pour faire une consultation publique élargie sur les impacts, positifs ou négatifs, et la nécessité d'un registre. Les gens ont mentionné qu'ils avaient le sentiment qu'en région on n'avait pas été entendu , explique la préfète Claire Bolduc

La MRC a tenu à préciser qu'elle n'encourage en aucun cas une désobéissance civile quand à loi actuellement en vigueur.