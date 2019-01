Le tiers des maisons pour aînés toujours dépourvues de gicleurs

L’incendie d’un établissement pour aînés près de Rivière-du-Loup dans la nuit du 23 janvier 2014 a entraîné dans la mort 32 personnes. Une partie de la résidence n’était pas munie de gicleurs.



Cinq ans après les événements, Radio-Canada a obtenu des données du ministère de la Santé afin de faire le point sur l’état de la situation. Rappelons que les maisons pour aînés ont jusqu’en 2020 pour installer un système de gicleurs adéquat, conforme au règlement de la Régie du bâtiment adopté après le drame.

Sur les 94 résidences concernées au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 33 établissements ne possèdent toujours aucun système de gicleurs et 12 en sont partiellement équipés. Seulement 49 résidences ont un système conforme.

À l’échelle du Québec, près de la moitié des maisons pour aînés ne répondent toujours pas à cette norme.

Les personnes âgées, c’est vraiment la priorité du premier ministre du Québec. On n’en veut plus d’histoires comme ça.

Pourtant, un important travail de prévention a été fait depuis la tragédie pour mieux outiller les résidences.

Sur une base d’au plus 12 mois, on fait l’inspection complète des bâtiments et on offre des formations au personnel.

Luc Durand, inspecteur-enquêteur, Service incendie de Saguenay