Des travaux de correction sur la 138 à l'est de Franquelin

Le ministère des Transports lance des travaux de correction sur un tronçon de 4,1 km de la route 138, à l'est de la municipalité de Franquelin.

Ces travaux dans le secteur des lacs à Thompson et La Ligne sont évalués à 20 millions de dollars et s'échelonneront sur trois ans.

Le chantier permettra de corriger une succession de courbes et d'ajouter une voie lente sur 1,4 kilomètre pour les camions ralentis par la pente abrupte.

Des dizaines d'accidents, dont un mortel, ont été rapportés dans ce secteur, selon la porte-parole du ministère des Transports, Caroline Rondeau.

Entre 2003 et 2007, on parle d'un accident mortel qui avait eu lieu dans le secteur, et 29 accidents, dont un mortel.

La route 138 Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Le projet de correction a fait l'objet d'une consultation publique du BAPE, le 14 mai 2016, à Franquelin.

Le MTQ a convenu de ne pas empiéter dans les lacs adjacents au nouveau tracé. Un petit milieu humide, au nord de la route, sera touché et compensé à même le lac Thompson.

La route 138, entre Baie-Comeau et Port-Cartier, présente plusieurs secteurs problématiques en raison de sa géométrie particulière.

Un plan d'amélioration préparé par le ministère vise à rendre la route 138 plus sécuritaire tout en permettant d'améliorer la fluidité de la circulation.

Le ministère examine d'autres projets qui seront réalisés en fonction des priorités établies et de leur avancement technique.

Avec les informations d'Olivier Roy-Martin