L’influenza frappe durement les enfants cette année

Les établissements de santé ont constaté une augmentation du nombre d’enfants en bas âge qui sont hospitalisés, au pays, et l’hôpital pour enfants IWK d’Halifax ne fait pas exception.

Selon le Dr Scott Halperin, directeur médical du Centre canadien de vaccinologie au IWK, trop peu de vaccins ont été administrés aux enfants cette année, ce qui explique la hausse.

La plupart des cas que nous voyons sont attribuables à l’absence de vaccination. Le Dr Scott Halperin, hôpital pour enfants IWK à Halifax

D’ailleurs, à l’Île-du-Prince-Édouard, mercredi, l’agence provinciale de santé encourageait encore la population à se faire vacciner.

Le H1N1 s'attaque particulièrement aux enfants

La souche principale de la grippe, cette année, est le H1N1, la même que lors de la pandémie de 2009.

Le H1N1 a davantage tendance que d’autres souches à s’attaquer aux nourrissons, aux enfants et aux jeunes adultes, précise le Dr Halperin. Parce qu’il est prédominant cette année, nous nous attendions à voir plus de cas chez les enfants et plus d’hospitalisations.

Le Dr Scott Halperin de l'hôpital pour enfants IWK d'Halifax affirme que le pic de la saison de la grippe est proche. Photo : CBC

Le pic de la saison de la grippe est pratiquement atteint, selon lui. Le nombre de cas a continué à augmenter au cours de la dernière semaine, mais il s’attend à ce qu’il commence à baisser bientôt.

Il croit lui aussi qu’il vaut encore la peine de se faire vacciner. Le vaccin mis au point cette année est efficace à environ 70 % contre le H1N1, dit-il, et les personnes vaccinées qui tombent malades malgré tout souffriront moins que si elles n’avaient reçu aucun vaccin.

Ce vaccin protège aussi, dans une certaine mesure, contre la souche B de l’influenza qui pourrait faire son apparition plus tard dans la saison, selon le Dr Halperin.

Seulement 38 % des Canadiens ont reçu le vaccin lors de la dernière saison de la grippe. L’influenza tue en moyenne 3500 Canadiens par année.

Avec les informartions de Louise Martin, CBC