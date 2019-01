Un avion fait une sortie de piste à l'aéroport de Rouyn-Noranda

Un incident s'est produit mercredi à l'aéroport de Rouyn-Noranda. Un avion de type Dash-8 de la compagnie Air Creebec a fait une sortie de piste et les passagers ont dû être évacués.

La porte-parole de la Sûreté du Qubéc, Béatrice Dorsainville, affirme que les conditions métérologiques seraient en cause. C'est arrivée hier vers 21h30 concernant un avion de six passagers plus l'équipage qui aurait fait une sortie de piste au décollage à l'aéroport de Rouyn. Cette sortie de piste était dûe aux conditions météo, explique-t-elle.

Toutes les personnes ont été évacuées et amenées au terminal. Une personne a été transportée au centre hospitalier pour des blessures très mineures et heureusement, il n'y a eu aucun déversement sur place. La porte-parole de la Sûreté du Qubéc, Béatrice Dorsainville

Par voie de communiqué, la compagnie Air Creebec mentionne qu'un événement lors du décollage l'a empêché de décoller et l'a obligé à quitter partiellement la piste.

L'événement a été signalé au Bureau des transports et une enquête est en cours, peut-on lire.

Air Creebec n'a pas voulu accorder d'entrevue.