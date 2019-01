Annulation du transport scolaire à Ottawa, en Outaouais et dans l'Est-ontarien ce jeudi

La variété des précipitations des dernières heures dans la région de l'Est-ontarien et de la capitale nationale nuit grandement aux déplacements des piétons et des automobilistes à l'approche de l'heure de pointe matinale de jeudi ce qui force, pour une quatrième journée, plusieurs Consortiums de transport scolaire à suspendre leurs activités.

Le Consortium de transport scolaire d'Ottawa annule son service dans toutes les régions en raison des mauvaises conditions routières de ce matin.

Les écoles sont ouvertes, mais les parents sont responsables du transport des élèves.

En Outaouais

Le transport est suspendu dans toutes les écoles de la Commission scolaire au Coeur-des-Vallées.

Toutes les écoles et tous les centres sont ouverts. Les services de garde sont ouverts dans toutes les écoles.

La Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO), suspend aussi son service de transport pour toute la journée.

Le service de transport d’élèves par la Société de transport de l'Outaouais (STO) est maintenu.

Tous les établissements et les services de garde sont ouverts. Si vos enfants restent à la maison, il est important d’informer l’école de leur absence.

La Commission scolaire des Draveurs a suspendu pour tous ses établissements le transport scolaire.

Par contre, les cours ne sont pas suspendus et les établissements demeurent ouverts.

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais annule transport scolaire pour les élèves fréquentant les écoles du Pontiac (Petits-Ponts et Sieur-de-Coulonge) et le Cœur-de-la-Gatineau.

Les cours sont maintenus à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle.

Le personnel doit se présenter à leur lieu de travail à l’heure habituelle.

Les services de garde sont ouverts.

Commission scolaire Western Québec, le transport par autobus est annulé pour toutes les écoles de l'Outaouais à l'exception de Maniwaki Woodland. Toutes les écoles restent cependant ouvertes.

Le Collège Saint-Alexandre est fermé aujourd’hui en raison des mauvaises conditions routières qui forcent l'annulation du transport scolaire en autobus.

L'École Montessori des 4 Vallées à Chelsea est fermée pour la journée.

Est-ontarien

Dans l'Est de l'Ontario, le transport scolaire est suspendu pour la journée pour le Conseil scolaire catholique de l'Est ontarien et le Conseil scolaire Upper Canada. Les cours seront offerts durant la journée.

Le Consortium de transport scolaire de l'Est annule aussi le transport pour toutes les régions qu’il dessert (soit les écoles du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien et du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario).

Transport aérien

Bon nombre de vols ont été annulés ou retardés au départ et à l'arrivée de l'aéroport d'Ottawa, jeudi, en raison de la météo.

Il est conseillé aux voyageurs de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.