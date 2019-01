Jour de pluie verglaçante : toutes les écoles sont fermées au Nouveau-Brunswick

La pluie qui tombe sur les régions du centre et du sud de la province se changera en pluie dans la matinée, prévoit Environnement Canada.

Les chutes de neige sur les régions les plus au nord se changeront en pluie verglaçante dans la matinée, puis en pluie durant l’après-midi.

La pluie verglaçante devrait continuer de tomber sur la région de la baie des Chaleurs, jusqu'en soirée.

Environnement Canada prévoit de 30 à 50 mm de pluie dans les régions nord, et de 40 à 70 mm de pluie sur celles du sud Toute cette pluie et la fonte possible des neiges risquent de causer des inondations par endroits.

Les autorités recommandent toujours aux automobilistes de ne pas circuler sur la Transcanadienne entre Moncton et Fredericton, ni sur la route 10 près de Sussex. Ces routes sont encore glacées par endroits depuis la tempête de dimanche et lundi.