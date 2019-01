Les nouvelles technologies transforment le travail du fermier

Jusqu'à jeudi se tient au centre Keystone de Brandon au Manitoba la 42e édition de la foire agricole annuelle. Au fil des années, les nouvelles technologies prennent une place prépondérante sur les stands. Plus connectés et plus automatiques, les outils du fermier sont en pleine mutation.

Ainsi, dans les allées de la foire de Brandon, si les tracteurs et les engins agricoles continuent de fasciner les enfants, ils n’ont en revanche que peu de rapport avec les modèles qu'ont connus leurs parents.

La grande majorité des produits présentés au salon incorporent des systèmes de capteurs numériques, la possibilité d’être automatisé ou même contrôlé à distance depuis son cellulaire.

Selon Curtis Rempel, vice-président de Canola Council of Canada, le coût des technologies ayant baissé au fil des années, ces dernières sont devenues largement répandus dans le matériel agricole.

Tout le monde dans l’industrie se sert des nouvelles technologies à un moment ou un autre de la production. Curtis Rempel, Canola Council of Canada

Parmi les outils les plus populaires auprès des producteurs de Canola ou de grains, on note les systèmes de contrôle de la direction des tracteurs et autres machines, par géolocalisation satellite.

Les systèmes de guidage par GPS comptent parmi les technologies qui séduisent à la foire agricole de Brandon. Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

« C’est devenu un produit standard dans la plupart des tracteurs », souligne Curtis Rempel.

Augmenter sa productivité

Pour les principaux intéressés, de telles technologies apportent une plus grande précision et augmentent l’efficacité du travail.

Pour des fermiers comme Niels Halls qui travaille sur une exploitation céréalière à Reston, travailler à l'aide d'écrans de contrôle est devenu son quotidien.

C’est beaucoup moins de fatigue à la fin de la journée de ne pas avoir à tout contrôler à la main et de ne pas avoir à activer tout plein de manettes. Niels Halls, fermier

Il ajoute que ces nouvelles méthodes de travail lui permettent également de gagner une à deux heures par jour. Ce gain de temps peut alors être investi dans d’autres tâches afin d’augmenter la productivité.

Pour autant, toutes ces nouvelles machines aux fonctionnalités variées, ces systèmes électroniques complexes, demandent aux agriculteurs d’aujourd’hui de développer de nouvelles connaissances au-delà de leur activité première.

« Les fermiers sont vraiment au courant des technologies. Ils doivent l'être. Le marché est très compétitif », reconnaît Bill Baker, président de Agtron, une entreprise qui fabrique des systèmes de contrôle en temps réel de l’épandage de graines.

Des fermiers à convaincre

Tous ne sont ainsi pas aussi friands de changer leurs habitudes ou d’investir dans de nouveaux dispositifs techniques.

C’est en tout cas ce que constate Frédéric Carrard, le propriétaire d’Agromec Industries, une entreprise de fabrication d'accessoires agricoles pour les tracteurs,

« Je dirais que pour la moitié des gens il faut que ça soit le plus simple possible et pour l'autre moitié c'est bien s’il y a quelque chose d'un peu plus technologique et un peu plus rentable », remarque-t-il.

L'avenir robotique

Il n’en reste pas moins que l’industrie veut aller de l’avant. Des entrepreneurs comme Daniel Badiou et Katrina Jean-Laflamme sont persuadés que l’avenir du secteur est dans la robotique.

Après avoir participé au concours d’innovations il y a deux ans, ils sont revenus cette année pour présenter à la foire de Brandon la version finale de leur poulailler au grand air entièrement automatisé.

« La tâche du fermier change, ce n’est pas nécessairement de prendre soin des animaux, mais aussi de prendre soin du robot qui prend soin des animaux », conclut Daniel Badiou.