Un bris majeur d’aqueduc force la fermeture de l’école FACE à Montréal

Aucun accès ne sera possible ni aux membres du personnel ni aux élèves, indique le communiqué de la direction. Le service de garde sera également fermé.

« La rue University sera fermée à toute circulation routière dès demain et nos gicleurs incendie ne seront plus en fonction tant et aussi longtemps que les travaux seront en cours », explique la direction.

Toutes les mesures sont prises actuellement par la Ville afin que les travaux soient complétés au plus tard en fin de journée, jeudi, ce qui permettrait à l'école d’accueillir à nouveau les élèves le 25 janvier.