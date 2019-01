La paralysie partielle aux États-Unis plonge les agriculteurs canadiens dans l’incertitude

L’inquiétude se lit surtout sur les visages des producteurs de grains. La période des semis approche et ils ne savent pas à quel saint se vouer.

Ces données sont normalement publiées par le département américain de l'Agriculture, mais leur parution est retardée par la paralysie partielle de l’administration fédérale américaine.

On n'a plus de données par rapport aux exportations, aux ventes qui sont faites à l'avance aux États-Unis, et on n'a aucune donnée objective par rapport aux estimations de production dans les pays importants, comme au Brésil et en Argentine, où il y a une récolte présentement.

Étienne Lafrance, agent d’information sur les marchés chez les Producteurs de grains du Québec