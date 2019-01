Le Petit prince arrive sur les planches à Saskatoon

L'organisme théâtral fransaskois fait replonger le public dans cette oeuvre touchante, qui malgré le grand nombre d'adaptations, reste une source inépuisable d'inspiration sur les planches.

« C’est un spectacle avec plein d’idées. À chaque fois que tu fais le show, tu peux avoir plein d’idées différentes », explique le metteur en scène de la pièce, Jesse Fulcher-Gagnon.

« Le plus beau dans l’histoire du Petit prince, c’est que c’est pour tout le monde, les enfants et aussi pour les adultes », estime Jesse Fulther-Gagnon. Photo : Radio-Canada

Un univers coloré

En plus de l’univers coloré du Petit prince, il explique s’être aussi inspiré de ses expériences personnelles. « Moi, dans ce show, j’essaie vraiment de trouver mon petit prince qui est en moi. C’est vraiment coloré avec ma jeunesse. Je travaille souvent avec de la musique, alors on a un musicien qui a créé de la musique originale pour le show. Et c’est un livre avec beaucoup de couleurs, des dessins qui sont importants, alors on a un artiste qui a fait des projections pour nous, pour ajouter des couleurs », explique-t-il.

« Les grandes personnes sont bien étranges », lance le Petit prince, incarné par la comédienne Deanna Stockdale Winder. Photo : Radio-Canada

Quant au fait de jouer l’un des personnages les plus populaires de la littérature, la comédienne Deanna Stockdale Winder confie que se reconnaître dans Le Petit prince l’a aidée à apprivoiser le rôle. « Il y a un peu de pression, mais c’est aussi juste du fun. J’ai étudié ce texte à l'école, alors je connais assez le texte et je savais que j’en étais capable. Je me vois aussi dans le Petit prince. Alors j’étais confiante de pouvoir le faire », a-t-elle expliqué.

C'était comme réaliser un rêve [de pouvoir jouer Le Petit prince]. Deanna Stockdale Winder, comédienne

Le spectacle est une occasion pour le public de redécouvrir ce texte célèbre. « À chaque fois que tu le relis, tu découvres de nouvelles choses », dit Deanna Stockdale Winder.

Une pièce pour rassembler

Avec sa pièce communautaire, la Troupe du Jour espère aussi toucher un large public. « C’est un texte classique qui rejoint tous les âges, c’est à la fois touchant et il y a un espace pédagogique aussi., Beaucoup d’écoles nous ont appelés », explique le directeur artistique de la compagnie de théâtre francophone, David Granger.

Chaque année, la Troupe du Jour choisit une oeuvre assez connue pour devenir la pièce communautaire. L’équipe voulait faire revivre cette fois-ci un classique joué il y a plus de 20 ans sur les planches de la troupe, soit en 1996.

Le spectacle communautaire, c’est tout le temps un moment de fête. David Granger, directeur artistique

« Les comédiens viennent avec une espèce d’énergie qui est complètement différente que les professionnels. Eux autres, ils viennent pour avoir du plaisir, pour vivre une expérience », explique-t-il.

Le Petit prince sera présenté au Studio 914, du 30 janvier au 2 février, à 19 h 30, et les 2 et 3 février, à 14 h.