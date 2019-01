Nicolet : projet pilote pour tester des camions électriques

Pour y parvenir, une dizaine de camions des travaux publics seront munis d’une petite boîte informatique qui recueillera des données liées à leur utilisation.

Ces données seront compilées et analysées au cours des prochains mois.

C'est sûr que ça se fera graduellement, explique la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois. On est une petite municipalité, on n'a pas nécessairement toujours les moyens d'y aller de façon globale et générale. Tranquillement pas vite, à mesure qu'on remplace les véhicules, c'est plus dans ce sens-là qu'on va le faire.

La Ville souhaite réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20 % d'ici l'an prochain.

Des données comptabilisées par Effenco

C'est la firme montréalaise Effenco qui sera chargée d’analyser les résultats et d’ainsi bien aiguiller les choix de Nicolet.

Le vice-président aux ventes et au marketing de l'entreprise, Benoit Lacroix, estime que la solution peut passer par l'électrification partielle des véhicules.

Plus les camions sont gros, plus les camions sont spécialisés, plus ils sont intensivement utilisés, moins la réponse est évidente, constate Benoit Lacroix, vice-président marketing et marketing chez Effenco. Je salue ce travail-là d'aller bien mesurer et de s'assurer que les technologies actuelles, ou les prochaines, pourront bien répondre aux besoins.

Les données compilées pour le reste du Québec

Trois autres municipalités inscrites dans le projet d'électrification lancé mercredi profiteront de l’expérience de Nicolet.

Les villes de Plessisville, Beaconsfield et Varennes collaborent au projet.

Elles se baseront sur les données récoltées à Nicolet pour prendre des décisions liées à leur propre flotte.

Les quatre municipalités devront débourser 5000 $ pour participer au projet pilote, après quoi elles devront investir dans l'électrification de leurs propres camions.