Quelle est la valeur d'un court métrage qui se rend aux Oscars?

C’est ce que croit le distributeur de films chez H264 et co-créateur du festival de courts métrages sur Facebook Pleins écrans Jean-Christophe Lamontagne.

Sur les trois courts métrages qui se retrouvent sur la fameuse « short list » de la soirée, deux films sont sous l’égide du jeune distributeur.

Jean-Christophe Lamontagne Photo : H264 Distribution

C’est entre autres (mais surtout) parce qu’il s’est buté à un manque flagrant de ressources lorsqu’il a réalisé son premier film « post-université » que Jean-Christophe Lamontagne a décidé de prendre le court métrage québécois par la main.

Je me suis rendu compte assez rapidement qu’au Québec, il se fait de très bons courts métrages, mais que malheureusement, ils ne sont pas vus. Ils ne sont pas appréciés à leur juste valeur et j’en ai fait, un peu, mon cheval de bataille. Jean-Christophe Lamontagne

Ce qu’il faut démystifier, selon lui, c’est que dans les faits, les courts métrages nécessitent autant de préparation et de temps de production qu’un long métrage. Parfois même plus.

Il se donne donc comme mission, au quotidien, de démocratiser cette forme d’art qui se cache un peu dans l’ombre d’une industrie qui en mène large.

Malheureusement, le court métrage n’a pas toujours eu une bonne réputation. Les gens pensent parfois que ce sont de « petits films ». Des fois je me fais dire : "quand est-ce que tu vas faire un vrai film"? Jean-Christophe Lamontagne

Sortir la grosse machine

Pour Jean-Christophe Lamontagne, ce n’est pas une fois en salle de montage qu’il faut penser à promouvoir ses films, long métrage ou pas. C’est un énorme travail en amont.

L'actrice Béatrice Picard dans le film « Marguerite » de Marianne Farley. Photo : Tou.tv : Marguerite

L’idée, dit-il, c’est d’imaginer un parcours idéal pour chacun des titres et d’échelonner les inscriptions en festivals pour qu’au final, chaque film soit vu et circule le plus possible partout dans le monde.

Ce travail, il se fait notamment à l’aide de la presse locale et internationale. Il faut qu’on parle des films, soutient-il.

On a eu la chance de travailler sur les deux films (Fauve et Marguerite) dès la réception du scénario. Pendant que l’équipe de production était en tournage, on a pu commencer à réfléchir à la stratégie , affirme-t-il.

Au final, oui, ce sont meilleurs courts métrages de l’année aux Oscars. Mais ce n’est plus assez d’avoir « juste » des bons films. Il faut que tu fasses un travail sur le terrain. Jean-Christophe Lamontagne

Sans l’apport de la publiciste britannique Catherine Lyn Scott, reconnue mondialement pour son travail, Fauve et Marguerite ne seraient probablement pas en lice pour les Oscars clâme le distributeur.

Catherine a fait un travail colossal. Je dirais que ça a probablement fait pencher la balance en notre faveur , assure-t-il, convaincu que le court métrage est une porte d’entrée inévitable pour tout cinéaste.

Fauve raconte les jeux de pouvoir malsains entre deux garçons sur le site de la mine à ciel ouvert de Thetford Mines. Il compte dans sa distribution Félix Grenier, Alexandre Perreault et Louise Bombardier. Photo : Vimeo : Fauve, par Jérémy Comte

Une victoire du cinéma québécois

Mais le tour du chapeau du Canada au sein des nominations annoncées mardi constitue-t-il un vent de changement pour le court métrage au pays? Et surtout, outre une mention sur un curriculum vitae, quelle valeur une nomination – et peut-être une victoire – à la plus importante cérémonie du cinéma peut-on associer à l’œuvre?

D’un point de vue monétaire, c’est sûr qu’on va vendre les deux films un peu plus, mais on ne deviendra certainement pas riches avec ça , avoue humblement Jean-Christophe Lamontagne.

Ceci dit, pour le cinéphile, les nominations aux Oscars ne sont pas qu’une victoire pour Fauve ou pour Marguerite, mais pour le court métrage québécois.

Je pense que la véritable valeur, c’est la reconnaissance au Québec, mais aussi à l’international, de notre cinéma. Jean-Christophe Lamontagne

Ça donne comme impression qu’on dit : watch out, attendez, au Québec, il se passe quelque chose d’extraordinaire. On a un système qui fonctionne. Tu regardes les Jean-Marc Vallée, les Denis Villeneuve, les Xavier Dolan. Il y a quelque chose au Québec qui fonctionne. Mais il y a encore beaucoup à faire, c’est sûr , dit-il, bien au fait des défis de l’industrie.

Selon lui, la multiplication des nominations de films canadiens à un gala prestigieux comme les Oscars permet au court métrage en soi de trouver une notoriété dans l’univers cinématographique, tel que le public le conçoit.

Depuis mardi, dans les médias, on parle de courts métrages. Pas juste des gens qui les font. Jean-Christophe Lamontagne





Marguerite sur Tou.tv

Animal Behaviour est à venir sur le site de l’ONF