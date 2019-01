Journée chaotique dans les transports à Ottawa et Gatineau

Les importantes accumulations de neige ont perturbé les déplacements de part et d'autre de la rivière des Outaouais, mercredi.

À 17 h, Ottawa avait reçu 22 cm de neige, alors que 18 cm étaient tombés du côté de Gatineau. Pour ajouter aux difficultés, la neige devait faire place à de la pluie verglaçante en soirée.

Les sociétés de transport dans les deux villes ont été durement touchées par les conditions routières difficiles liées aux précipitations. Les autobus pouvaient accumuler jusqu’à plusieurs dizaines de minutes de retard, tant à OC Transpo qu’à la Société de transport de l’Outaouais (STO).

Le transporteur a annulé quelque 200 circuits pendant l’heure de pointe matinale à Ottawa, sur un peu plus de 2000 circuits au total.

On encourage les clients à visiter les différents canaux d’information pour avoir de l’information en temps réel , souligne le porte-parole d’OC Transpo, André Brisebois. Il indique que des autobus additionnels ont été déployés afin de minimiser les impacts sur la clientèle.

Même son de cloche à la STO. Nous, on ajoute des ressources. Tous les autobus qu’on peut sortir en renfort vont être sur la route. On a aussi des inspecteurs qui sont là pour aider, parce que l’enjeu, c’est que c’est très glissant , mentionne la porte-parole Sophie Saint-Pierre.

D’ailleurs, six autobus de la STO se sont enlisés en début de journée en raison de l’état de la chaussée.

Un autobus accordéon de la STO s'est enlisé dans le secteur de l'hôtel de ville de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Nathalie Tremblay

Déneigement adapté

Les équipes de déneigement doivent s'adapter aux conditions changeantes, soutient le directeur des communications de la Ville de Gatineau, Jean Boileau.

Les opérations sont en cours [...] les équipes sont présentes sur le territoire pour dégager les rues principales jusqu'aux rues locales. Jean Boileau, directeur des communications de la Ville de Gatineau

M. Boileau demande tout de même aux automobilistes de ralentir et de ne pas surestimer la portée de leur véhicule lorsque les conditions sont aussi difficiles.

Nous déneigeons et salons depuis que la neige a commencé de tomber, mais les chaussées et les trottoirs peuvent être glissants. Soyez patients et déplacez-vous prudemment, que ce soit à pied, à vélo ou en voiture , a quant à elle avisé la Ville d'Ottawa sur Twitter.

Tant à Gatineau qu’Ottawa, des interdictions de stationnement hivernal ont été mises en place.

En matinée, le transport scolaire avait été annulé à Ottawa et dans l'Est ontarien.

Par ailleurs, plusieurs vols ont été annulés ou retardés à l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa. L'organisation a invité les voyageurs à s'informer de l'état de leur vol sur son site internet.