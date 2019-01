Virage acéricole pour la Société d’exploitation des ressources de la Vallée

En plus des 20 000 entailles qu’elle a déjà faites à Sayabec, la coopérative de solidarité en ajoute 42 000 à son exploitation.

Selon le président de la SERV, Martin Landry, cette entreprise était à vendre et la Société a voulu saisir cette occasion d’affaires.

Ça nous permet de diversifier nos sources de revenus et d’ajouter une plus-value en termes de création d’emplois et en termes d’économie dans la Matapédia. C’est un très bon choix. On est très heureux d’avoir fait cette acquisition-là , estime-t-il.

Embouteillage de sirop d'érable Photo : Radio-Canada

La transaction permet la consolidation de 10 emplois. Elle permettra à des travailleurs d’été et d’automne d’allonger leur cycle avec le printemps.

L’ancien propriétaire de l’entreprise, François Gaudet, sera à l’emploi de la Société afin d’assurer la transition du savoir-faire. Nous sommes ravis de poursuivre le travail réalisé par M. Francois Gaudet, qui a su bien aménager ses boisés pour l’avenir , ajoute le directeur général de la SERV, Sébastien Jean.

Avec cette acquisition, la Société dit se positionner parmi les plus importantes entreprises acéricoles de l’Est-du-Québec. Elle prévoit la livraison de 180 000 livres de sirop d’érable dès cette année et vise une production biologique.