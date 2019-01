La bibliothèque de Calgary aura une section sur l'histoire et les langues des Autochtones

La nouvelle bibliothèque centrale de Calgary aménagera une section dédiée à l'histoire des Autochtones et leurs langues parlées en Alberta avec une subvention de la province de 1 million de dollars.

L'investissement du gouvernement néo-démocrate permettra l’acquisition de ressources linguistiques comme des livres pour promouvoir la culture autochtone dans la bibliothèque de la métropole qui a ouvert ses portes en novembre dernier.

L’établissement souhaite que cet espace soit reconnu comme un centre d’apprentissage autochtone.

D’après la première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, il s’agit du troisième centre du genre au Canada. Elle considère par ailleurs que l’initiative permettra à la culture autochtone de rester « riche et vibrante ».

La préservation de la culture autochtone passe par le partage de leur histoire dans la communauté et dans le reste du Canada. Rachel Notley, première ministre de l’Alberta

Pour Bill Ptacek, président et directeur général de la bibliothèque de Calgary, c’est le rôle de l'établissement de rassembler et de construire des ponts entre les Autochtones et non-Autochtones.

« S'ils ont dépensé des milliards de dollars pour nous faire disparaître, ils peuvent dépenser des milliards de dollars pour nous faire revivre », a déclaré Sheldon First Rider de la Tribu des Blood en conférence de presse mercredi matin.

Cette annonce survient alors que 2019 est déclarée l’Année internationale des langues autochtones par l’Organisation des Nations unies. (Nouvelle fenêtre)