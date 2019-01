Le SkyTrain est la meilleure option pour le transport rapide vers l'UBC, selon un rapport

Selon un rapport publié par des employés de TransLink, la prolongation de la ligne Millenium du SkyTrain entre Arbutus et le campus de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) est la meilleure option. Elle détrône le train léger (LRT) et davantage d'autobus de la ligne express B-Line 99.

Le rapport sera présenté jeudi au conseil des maires de TransLink, qui doit l’adopter. L’étude se penche sur plusieurs options de transport rapide en prenant en compte les prévisions d'achalandage et les coûts associés à chaque option.

La phase deux de la vision sur 10 ans de TransLink, qui est déjà approuvée et financée, comporte le prolongement de la ligne Millenium vers l’ouest en direction de l'UBC. Ce prolongement s’arrête cependant à la rue Arbutus. L'agrandissement en question devrait être finalisé dès 2025.

Les quatre options principales sont les suivantes :

optimiser le service de la ligne d’autobus express B-Line 99;

construire une ligne de train léger sur rail d’Arbutus à l'UBC;

construire deux voies parallèles de train léger sur rail : une ligne entre la station Main-Street Science World et l'UBC et une autre entre Arbutus et l'UBC;

prolonger la ligne de SkyTrain entre Arbutus et l'UBC.

L’étude considère que les options qui incluent l’autobus et les trains légers ne sont pas viables parce qu’elles seraient beaucoup trop achalandées dès 2030 pour l’autobus et 2045 pour les LRT.

Si le SkyTrain risque lui aussi d’être bondé, il est plus facile de gérer cette situation en utilisant des rames plus longues et d’ajouter des passages, selon les auteurs du rapport.

Les SkyTrains sont aussi plus ponctuels, ajoute le rapport.

À terme, le projet doit augmenter la capacité de déplacement de 5100 passagers de plus qu'en autobus, chaque heure, dans les deux directions.

Toujours selon le rapport, prolonger la ligne d’Arbutus à l'UBC coûterait entre 3,3 et 3,8 milliards de dollars.

Il n’est pas encore clair si la ligne sera souterraine ou au-dessus du sol.