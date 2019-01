Une Sherbrookoise accusée d'avoir causé la mort de son amie

La jeune femme de 22 ans, originaire de Sherbrooke, était visée par un mandat d'arrestation.

Selon la Sûreté du Québec, elle fait face à neuf chefs d'accusation notamment de conduite dangereuse causant la mort et causant des lésions corporelles, de conduite avec les capacités affaiblies causant la mort et des lésions corporelles et de conduite avec les capacités affaiblies avec un taux d’alcoolémie de plus de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang causant la mort et des lésion corporelles.

Karell Tanguay a comparu par vidéo comparution et a été libérée selon certaines conditions à respecter.

Au moment de l'accident, le véhicule qu'elle conduisait a dévié de sa trajectoire.

Sa passagère, âgée de 23 ans, a perdu la vie. Les occupants de l'autre véhicule ont été gravement blessés.