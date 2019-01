Du soutien par messagerie texte pour les nouveaux parents

La Société de soutien post-partum du Pacifique, basé dans le Grand Vancouver, appuie les mères et les pères qui traversent des périodes difficiles après l'accouchement. Depuis 45 ans, le groupe offre un service d'appui par téléphone et reçoit environ 5000 appels par année.

La directrice de l’organisme, Sheila Duffy, espère que le nouveau service par textos permettra d’éliminer certaines barrières qui empêchent les parents de demander de l’aide. « Décrocher le téléphone et parler de vive voix à quelqu’un peut représenter un réel défi, explique-t-elle. Nous faisons en sorte que le premier contact se fasse plus facilement. »

Sheile Duffy croit que les messages textes offrent un plus haut degré d’anonymat et peut être plus accessible. « Vous pouvez être n’importe où, dans un café ou dans un salon rempli de gens, et être en mesure de texter quelqu’un et de recevoir de l’aide », dit-elle.

Un projet pilote a permis à l’organisme de constater que de nombreux parents qui demandent d’abord de l’aide par texte finissent par parler avec un intervenant au téléphone.

« Nous avons tous besoin de soutien »

Selon la Société de soutien, une femme sur dix et un homme sur six ressentent des sentiments de dépression ou d’anxiété après l’arrivée d’un nouvel enfant dans leur vie.

Ce n’est pas nécessaire d’avoir reçu un diagnostic de dépression post-partum pour demander de l’aide. Vous pouvez simplement passer une mauvaise journée et avoir besoin de discuter avec quelqu’un. Sheila Duffy, directrice de la Société de soutien post-partum du Pacifique

Pour le moment, le service d’aide par messagerie texte est offert le mercredi et le vendredi, entre 10 h et 15 h. Sheila Duffy souhaite que le projet prenne de l’ampleur lorsque le financement nécessaire sera disponible.

Les lignes téléphoniques sont quant à elles ouvertes du lundi au vendredi.

Pour demander de l’aide auprès de la Société de soutien post-partum du Pacifique, envoyez un message texte ou téléphonez au 604-255-7999.