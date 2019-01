Fuite de gaz à l'école des Découvreurs : plus de la moitié des enseignants en congé maladie

Selon le syndicat, toutefois, la moitié du personnel enseignant de l'école n'est toujours pas de retour au travail.

« Il y a une dizaine d’enseignants, à peu près, qui seraient toujours en absence, en ce moment, pour des raisons de santé », a affirmé en entrevue Mélanie Hubert, présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal. « Des gens qui sont encore étourdis, qui ont des nausées, des difficultés à se concentrer. Certains ont été hospitalisés en début de semaine passée et sont restés absents depuis ce temps; d’autres ont eu des symptômes en cours de route, ont consulté et ont choisi de s’absenter pour prendre soin d’eux. »

Mme Hubert a souligné que plusieurs membres du personnel sont aux prises avec des symptômes psychologiques. « Il y a aussi des gens qui disent : "Il nous vient en tête ce qui s’est passé ce matin-là, on repense aux événements, on revit le stress et l’angoisse de ce matin-là" », a-t-elle relaté.

Pour remplacer les professeurs malades, la CSMB s'est tournée vers ses conseillers pédagogiques – qui sont souvent d'anciens instituteurs – plus tôt que vers des suppléants. Chacun d'eux s'est vu confier un groupe différent, qu'il accompagne jour après jour. Ainsi, ils apportent une certaine stabilité auprès des élèves, expliqué la commission scolaire.

Les enfants de retour à l'école

Les enfants, pour leur part, se portent bien. L'Hôpital de Montréal pour enfants et le CHU Sainte-Justine confirment que ceux qui avaient été hospitalisés ont tous pu rentrer chez eux.

Gina Guillemette a même noté mardi que le taux d’absentéisme à l’école était « plus bas qu’à l’habitude ».

Quelques parents nous ont néanmoins affirmé que leurs enfants continuent de présenter des symptômes. Ils s'inquiètent aussi de ne pas voir tous les enseignants de retour au travail.

Pour les rassurer, le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal les a conviés mercredi soir à une séance d'information sur la gestion de l'anxiété au CLSC de LaSalle.