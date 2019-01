Du bloc opératoire aux blocs Lego

Dans le sous-sol de la maison d'Olivier Mailloux, on retrouve plus de 250 000 pièces de blocs Lego. C'est un nombre considérable. Peut-être que je vais me rendre au million. Mais pour l'instant, on n'est pas rendu-là, c'est juste pour le plaisir.

Le chirurgien passe des heures à construire patiemment des modèles de blocs Lego sur le même bureau qu'il a utilisé pendant ses études. C'est du temps qui est bien mérité , dit-il. Une demi-heure, une heure, ça calme. Je peux passer au reste de la vie chargée que j'ai et on continue sans problème.

Olivier Mailloux apprend à sa fille de trois ans, Elisabeth, à monter des blocs Lego. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Une passion née d'un cadeau de Noël

Olivier Mailloux a redécouvert le bonheur de construire des structures de blocs Lego en 2015. Sa conjointe et lui étaient en panne d'inspiration pour des cadeaux de Noël.

Je me suis dit, " tiens, pourquoi pas demander un bloc Lego, peut-être que je vais avoir le même sentiment d'enfance ", et ça a été le cas , raconte Olivier Mailloux.

Depuis, ce retour en enfance se renouvelle chaque fois que le collectionneur déballe le contenu d'une nouvelle boîte.

Puis après ça, c'est de voir aussi un peu comment il va être bâti , explique Olivier Mailloux. Plus on en bâtit, plus on voit à quel point les ingénieurs derrière l'équipe de Lego mettent de l'attention. On analyse les structures. On peut voir même des fois les défauts. C'est toujours un monde inattendu. Peu importe la boîte.

Olivier Mailloux manipule un appareil servant notamment à effectuer une coloscopie. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Le marché mondial du bloc Lego

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le Lego ne sont pas qu'un jeu réservé aux enfants. Au fil des ans, un véritable marché du bloc Lego s'est développé sur le web.

Comme à la bourse, le jeu de l'offre et de la demande régule la valeur des transactions.

Il y a des sites Internet qui permettent de suivre ces valeurs-là, que ce soit des valeurs pour des boîtes non ouvertes, des boîtes ouvertes, des boîtes avec une partie du modèle.

L'appel de la nostalgie

Selon Olivier Mailloux, plus un modèle de blocs Lego suscite de la nostalgie, plus il prend de la valeur.

Les concepteurs de Lego puisent donc dans les souvenirs d'enfance des amateurs pour créer des modèles complexes qui se vendent plusieurs centaines de dollars.

Ce vaisseau tiré de l'univers de Star Wars comporte plus de 5000 pièces. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Un atout pour le bloc opératoire

Le docteur Mailloux croit que les heures passées à la construction de modèles l'aident à maintenir une bonne dextérité, une qualité essentielle pour examiner et opérer des patients.