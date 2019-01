Des intervenants en santé sexuelle des femmes demandent des améliorations au système

Un texte de Saïda Ouchaou

La province dispose d'un réseau uniforme de cliniques, Option Santé Sexualité (Options for sexual health). Ces cliniques sont des organismes à but non lucratif financés principalement par le gouvernement provincial qui permettent aux femmes de se présenter sans rendez-vous pour tout ce qui a trait à leur santé sexuelle.

Parmi les services offerts figurent les tests de dépistage de maladies sexuellement transmissibles. Ces cliniques ne peuvent toutefois répondre à toutes les demandes.

Avec plus de 35 000 interventions de services de santé sexuelle l'année dernière dans la province, les fournisseurs de services de première ligne ont du mal à répondre à la demande de soutien médical et d'information.

La Dre Nathalie Gamache, qui est à Vancouver depuis l'été dernier, remarque cependant que le réseau de cliniques existant dans la région est exceptionnel en comparaison de ce qu'elle a connu à Ottawa et à Gatineau.

Selon la gynécologue, la hausse de la demande et l'incapacité du système en place à y répondre démontre que ces services sont essentiels aux femmes.

Tous les services sont ouverts de 9 h à 21 h du lundi au vendredi. Il n'y a pas de service la fin de semaine. On pourrait changer ces heures-là pour les rendre plus accessibles à la population qui en a besoin. Nathalie Gamache, gynécologue

La gynécologue souligne le rôle crucial de la prévention et, donc, de l'information pour la population afin d'éviter les maladies sexuellement transmissibles ou, par exemple, les grossesses non désirées.

Un stérilet et un anneau contraceptif. Photo : Radio-Canada / Julie McNicoll

L'organisme pour la santé des femmes, le Vancouver Women Health Collective, offre des services dans le quartier Downtown Eastside depuis 1972. Chaque jour, des infirmières praticiennes sont là pour répondre aux besoins des femmes.

Celles-ci demandent, entre autres, de se faire poser un stérilet même si, dans certains cas, elles peuvent avoir accès à un médecin généraliste ailleurs, comme le relève la directrice générale, France-Emmanuelle Joly.

Ces femmes, dit-elle, savent que leurs médecins n'ont pas assez de pratique pour réaliser un acte médical considéré comme délicat et ayant des effets secondaires qui peuvent être douloureux.

C'est ça, la difficulté, on essaie de ne pas dupliquer l'accès à des professionnels de santé de manière à libérer l'accès à des femmes qui en ont vraiment besoin parce qu'elles n'ont pas d'accès direct. France-Emmanuelle Joly, directrice générale, VWHC

Mme Joly mentionne également des femmes qui ne s'identifient pas à leur genre de naissance et qui se tournent vers les services du collectif pour obtenir du soutien et des soins sans avoir à se justifier dans le système de santé en établissement.