L'Université de Winnipeg dévoile son plan pour 119 nouveaux logements 

Un complexe immobilier, composé de plus d'une centaine de logements, d'un espace commercial et d'une résidence pour les artistes locaux ou en visite, est envisagé au centre-ville de Winnipeg.

Il s'agit d'une initiative proposée par l’Université de Winnipeg, qui prévoit de créer ce bâtiment à proximité du Musée des Beaux-Arts et du futur Centre d'art inuit.

L’emplacement prévu se situe à l’intersection de la rue Colony et de l’avenue St. Mary et s’inscrit dans la volonté de revitalisation du centre-ville de la capitale manitobaine.

La construction de 14 étages, qui vise à remplacer un bâtiment commercial actuel de deux étages, s’appellera le Quartier des arts (Arts District) et jouxtera une autre résidence de 102 logements construite, en 2016, par l’Université de Winnipeg.

Comme son récent voisin, le nouveau bâtiment devrait également abriter plusieurs logements à prix abordables.

Le but est de créer une certaine mixité sociale, ce qui réjouit Robert-Falcon Ouellette, député fédéral libéral de Winnipeg-Centre.

Nous avons des personnes dans des suites avec des appartements premiums, des appartements sur le marché normal, également des peuples qui ont besoin d'un logement extrêmement abordable. Alors, ça combine toutes les classes sociales et on est tous ensemble. Robert-Falcon Ouellette, député fédéral libéral de Winnipeg-Centre

Le futur bâtiment devrait abriter: Au moins 46 logements abordables

Des logements (du studio à l’appartement avec trois chambres) à leur valeur marchande

Quelques logements d’exception à un prix plus élevé

Des commerces au rez-de-chaussée

Une résidence d’artistes

Des organismes artistiques et à but non lucratif, comme Artspace et Performing Arts Lodges Manitoba, sont également partenaires dans ce projet afin de créer une résidence d’artistes.

Le gouvernement fédéral a annoncé, mercredi, qu’il accordait à l’Université de Winnipeg un prêt de 26 millions de dollars à un taux d’intérêt réduit afin d’aller de l’avant avec cette construction.