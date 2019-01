Multiplication des chantiers de construction à Lac-Simon

Six maisons sont déjà en chantier de construction. Au dégel printanier, un quadruplex s'érigera tranquillement afin de pouvoir relocaliser des familles.

Plusieurs projets résidentiels sont en cours dans la communauté de Lac-Simon. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Ces travaux font suite à l'agrandissement de l'école primaire et à la construction d'un centre préscolaire qui ont été inaugurés mardi. Dans les priorités, la communauté a aussi annoncé qu'elle procèdera à la construction d'un nouveau poste de police ce printemps.

La cheffe Adrienne Jérôme soutient qu'il s'agit-là d'un investissiment devenu incontournable.

On est dans les priorités. Nous avons agrandi et même doublé les effectifs. Nous avons 19 policiers qui travaillent pour la communauté et c'est nécessaire parce que la communauté grandit de plus en plus , a résumé Mme Jérôme.

Le nouveau poste de police sera situé derrière l'édifice actuel sera par la suite utilisé par le service incendie.