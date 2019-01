La ligue Ultimate Vallée-de-l'Or lance une Académie qui proposera aux jeunes de 4e, 5e et de 6e années du primaire des entraînements hebdomadaires.

Ces entraînements seront supervisés par des entraîneurs formés.

L'objectif est de permettre aux participants de développer les bases de ce sport.

Actuellement plus d'une soixantaine de jeunes de Malartic, Cadillac, Lac-Simon et de plus d'une dizaine d'écoles du secteur de Val-d'Or qui se sont inscrites.

En décembre dernier, la Ville de Val-d'Or a confirmé l'octroi de 250 000 dollars dans le but d'aménager un terrain extérieur naturel dédié au Ultimate.