Sarah Jessica Parker redevient Carrie Bradshaw le temps d'une publicité

L'actrice Sarah Jessica Parker s'est de nouveau glissée dans la peau de Carrie Bradshaw, le plus connu des personnages de Sex and the City, pour une publicité.

Dans cette vidéo reprenant le générique de la série racontant les aventures de quatre célibataires new-yorkaises, elle marche dans une rue de New York, toujours vêtue d’une jupe blanche en tulle, et se fait encore une fois éclabousser par un bus.

La publicité vise à braquer les projecteurs sur un partenariat entre la marque de bière Stella Artois et l’organisation non gouvernementale (ONG) Water.org pour démocratiser l’accès à l’eau potable dans les pays émergents.

Si cette réapparition éphémère de Carrie Bradshaw ravive la nostalgie des fans de Sex and the City, elle n'annonce en rien un retour des personnages au grand écran, le projet de troisième film de Sex and the City ayant été annulé.