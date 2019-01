La Ville de Québec veut acheter les terrains de la Défense nationale à Sainte-Foy

Dans une lettre datée du 23 janvier 2019, Régis Labeaume s'adresse au ministre de la Défense nationale, Harjit Singh Sarjjan, et à la ministre de l'Accessibilité, des Services publics et de l'Approvisionnement, Carla Qualtrough afin de leur mentionner l'intérêt de la Ville de faire l'acquisition de ces terrains de 123 000 mètres carrés pour en faire du développement résidentiel.

La Ville tient mordicus à ce que des familles et non des commerces s'y installent.

On veut que tout se construise en harmonie avec ce qu'il y a autour, on ne veut pas de secteur commercial, il y a du commerce ben en masse dans ce secteur-là. Régis Labeaume, maire de Québec

La Ville souhaiterait y établir plusieurs centaines de familles, dont une centaine de logements sociaux. « C'est difficile d'acquérir du terrain à Québec pour bâtir des logements sociaux, une partie du terrain servirait à ça », a affirmé le maire Régis Labeaume en mêlée de presse.

Si la Ville veut acheter ces terres, c'est pour en contrôler le développement et s'assurer qu'il se fasse selon ses plans d'urbanisme.

« Ce qu'on veut c'est qu'il y ait des hauteurs maximales et que ce soit complètement résidentiel. Nous on ne veut pas le construire, on veut l'acquérir, en prendre une partie pour des logements sociaux et vendre le reste à des promoteurs qui suivraient le zonage et les plans de la ville », ajoute Régis Labeaume.

Il affirme avoir soumis des plans au gouvernement fédéral pour appuyer sa demande.

Rivalité avec la nation huronne-wendate

Radio-Canada révélait en décembre que les Hurons-Wendats convoitaient ces mêmes terrains afin de doubler les espaces résidentiels de la réserve qui se trouve à l'étroit à Wendake.

Régis Labeaume a contacté le grand chef des Hurons-Wendats afin de lui faire part de l'intérêt de la Ville pour les terres de la Défense nationale. Il espère que cette rivalité n'envenimera pas les liens entre la Ville et la communauté autochtone. « Je veux vous dire qu'on a d'excellentes relations avec la communauté huronne-wendate », dit le maire de Québec.

Le grand chef Huron-Wendat, Konrad Sioui a d'ailleurs convoqué la presse cet après-midi.