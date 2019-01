La pénurie de marijuana légale pourrait durer des années

S'il ne s'agissait que des produits vendus actuellement, la pénurie durerait pendant 18 mois, affirme le président-directeur général de la compagnie de cannabis Auxly, Chuck Rifici. « Mais parce que nous avons des produits comestibles et d’autres produits qui seront disponibles en octobre, je pense que ça prendra trois ans avant que nous ayons un vrai équilibre [entre l'offre et la demande] et plus de provisions », soutient-il.

« Le marché du cannabis médicinal croît encore d’environ 5% par mois, explique M. Rifici. Nous avons environ 300 000 Canadiens qui y ont accès, ce qui cause des problèmes au système d'approvisionnement. Et de plus, les exportations de nos produits à l'international commencent à augmenter. »

L’avenir est aux produits comestibles, pense un entrepreneur

Le fondateur de l’entreprise Pacific Rim Brands, qui se spécialise dans les produits dérivés du cannabis, Kevin Letun, s’attend à ce que les produits comestibles deviennent plus populaires que la marijuana qui se fume. « Dans les 10 prochaines années, vous allez voir le cannabis qui se fume constituer peut-être seulement 10 % ou 20 % du marché », prévoit-il.

Les biscuits au cannabis font partie des produits dont le gouvernement fédéral a promis d'encadrer la vente d'ici octobre 2019. Photo : iStock

Il s’attend à ce que les produits comestibles aillent bien au-delà du vin ou de la bière infusée à la marijuana. « Il y a tellement d’autres possibilités pour la marijuana sur le plan médicinal, notamment en ce qui concerne l’aide pour dormir ou encore la récupération sportive due à l’inflammation ou la douleur », ajoute-t-il.

Des consultations publiques sont en cours au sujet des produits comestibles à base de cannabis. Elles doivent prendre se terminer à la fin du mois de février. Les compagnies doivent être prêtes pour de nouvelles règles le 17 octobre prochain.

Avec des informations de Peter Armstrong, CBC News