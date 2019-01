Un ministre fédéral admet l'importance de compléter la route 138

En visite à Sept-Îles, le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, François-Philippe Champagne, se sent interpelé par le milieu politique régional au sujet de la route 138, qu'il faut compléter pour relier la région au reste du Canada.

Québec a déposé une demande de contribution de 94 millions de dollars d'Ottawa pour réaliser des tronçons de route entre Kegaska et La Romaine et entre Tête-à-la-Baleine et La Tabatière, sur environ 85 kilomètres.

De passage à l'émission Bonjour la côte, mercredi, François-Philippe Champagne a reconnu que les discussions à cet effet vont bon train.

Le ministre admet également que les 400 kilomètres manquants pour relier Blanc-Sablon au reste de la 138 constituent un dossier ambitieux et complexe, et que les provinces visées doivent en faire partie.

François-Philippe Champagne, ministre fédéral de l'Infrastructure et des Collectivités, en studio à Radio-Canada Côte-Nord Photo : Radio-Canada / Lydianne Ouimet

C'est aussi l'intérêt du côté de Terre-Neuve-et-Labrador. Donc moi, je comprends tout ça le développement récréotouristique, le développement de nos ressources naturelles. François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

Il rappelle qu'il faut voir l'engagement que la province veut accorder à un tel projet. Parce que c'est d'abord eux qui sont en première ligne, et ensuite de voir qu'est-ce qui pourrait être fait.

Rencontres

L'agenda du ministre prévoyait une visite du nouveau Centre régional d'éducation des adultes de Uashat.

François-Philippe Champagne rencontre également les élus et intervenants du domaine des transports. Il s'adresse également aux gens d'affaires réunis devant la Chambre de commerce, avant de visiter le Cégep de Sept-Îles en après-midi.