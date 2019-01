Bibliothèque et Archives Canada achète un livre ayant appartenu à Hitler

Voulant commémorer et démontrer la véracité de l'Holocauste, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a acheté un livre rare ayant appartenu à Adolf Hitler. Statistik, Presse und Organisationen des Judentums in den Vereinigten Staaten und Kanada est un recensement des communautés juives au Canada et aux États-Unis qui démontre que l'Hocolauste n'était pas un phénomène exclusivement européen.

Un texte de Kevin Sweet

L'Holocauste aurait pu s'étendre en Amérique du Nord si le Canada et les Alliés avaient perdu la Deuxième Guerre mondiale. Un livre datant de 1944, signé par Heinz Kloss et venant d'être acquis par Bibliothèque et Archives Canada, démontre qu'Hitler s'intéressait aux populations juives en Amérique du Nord.

Je pense que ça, c'est un témoinage de première main, non seulement que l'Holocauste a bel et bien existé, mais qu'il y avait même un projet d'Holocauste pour l'Amérique du Nord , explique Guy Berthiaume, libraire et archiviste à BAC.

Le livre a été acquis pour 4500 $ dollars américains (environ 6000 $ canadiens) grâce à des dons privés. Sa valeur est toutefois jugée inestimable par le BAC. Les libraires et archivistes derrière l'acquisition souhaitent que le livre de 137 pages deviennent un outil pour combattre le négationnisme qui persiste.

On voit une hausse de xénophobie et une hausse du négationnisme en Amérique du Nord. Il est important pour notre insitution, qui sert à préserver la mémoire, de faire l'acquisition d'artéfacts de l'Hocolauste qui serviront à des fins éducationnelles , soutient Michael Kent, commissaire à BAC.

Une oeuvre authentique

Librement traduit, le titre du livre serait Les statistiques, la presse et les organisations juives aux États-Unis et au Canada. Il recense le population juive en Amérique du Nord en citant des villes comme Montréal, Toronto et Winnipeg. On y décrit également les principales organisations et les principaux médias des communautés juives de l'époque.

À l'intérieur, on peut y voir un ex-libris avec l'image d'un aigle, d'une croix gammée et les mots Ex Libris Adolf Hilter, qui semblent prouver, hors de tout doute, que le livre appartenait bel et bien à la bibliothèque du Führer.

Non, je n'ai pas l'ADN d'Hitler que je peux saisir sur les pages de l'ouvrage. Mais sachant qu'il y a son ex-libris, et que ça venait d'un éditeur qui avait comme vocation de nourrir le régime nazi, il n'y a rien qui nous autoriserait à penser que ce n'était pas dans la bibliothèque d'Hitler. Guy Berthiaume, libraire et archiviste

Dans un état fragile

Le livre était dans un état fragile au moment de son acquistion auprès d'un marchand de livres juif américain. L'état pitoyable de l'artéfact tient à la piètre qualité du papier utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Acquis en juin, les libraires et archivistes de BAC ont passé les derniers mois à le restaurer, notamment en traitant le papier et en réparant les couvertures pour qu'il puisse survivre à une exposition publique.

D'ailleurs, l'oeuvre sera exposée le dimanche 27 janvier, de 13 h 30 à 15 h 30, au deuxième étage de Bibliothèque et Archives Canada, à Ottawa.

Quelques données intéressantes L'auteur Heinz Kloss était un linguiste allemand qui entretenait des contacts avec les sympathisants nazis américains.

Son livre faisait fort probablement partie des souvenirs de guerre rapportés par les soldats américains lors de leur retour aux États-Unis en 1945.

Acheté à un marchand d'oeuvres judaïques, Statistik, Presse und Organisationen des Judentums in den Vereinigten Staaten und Kanada prendra place au sein d'autres ouvrages liés à l'Holocauste dans la collection Jacob-M. Lowy de Bibliothèque et Archives Canada.

Plus de détails à venir