Les producteurs laitiers de l’Est ontarien déçus du nouveau Guide alimentaire canadien

Pour Simon Durand, directeur général de l’Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO), la publication du nouveau Guide alimentaire canadien est le second coup dur pour les producteurs laitiers depuis le début de l’année.

Les concessions accordées dans les récents accords commerciaux, qui ont ouvert la porte à l’importation de produits laitiers provenant de l’Union européenne, mais aussi des États-Unis et du Mexique, avaient déjà ébranlé l'industrie laitière.

À court terme, je ne crois pas que ça va affecter les producteurs laitiers, mais à moyen et long terme, peut-être? Le Guide alimentaire sert beaucoup dans les différents services alimentaires, conseils scolaires et hôpitaux. Si nous habituons une nouvelle génération à consommer différemment, sur une ou deux générations, ça va avoir un impact , a soutenu M. Durand.

Pour le directeur général de l'UCFO, il s'agit aussi d'un changement de visuel . La consommation des produits laitiers est toujours recommandée et encouragée, c'est une excellente source de calcium. Mais d'un point de vue visuel, on n'occupe plus la place de choix qu'on avait auparavant , a-t-il observé.

Est-ce que le nouveau Guide alimentaire va avoir un réel impact sur la consommation des Canadiens? C’est une excellente question, mais indépendamment du Guide, nous observons une tendance lourde dans l’industrie depuis quelques années. Simon Durand, directeur général de l’UCFO

La ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, a assuré ne pas être en guerre contre les producteurs laitiers.

Nous reconnaissons absolument que les produits laitiers sont une bonne source de calcium et de vitamine D , avait-elle déclaré lors d’une conférence de presse mardi matin.

Au fil des années, l’offre alimentaire a changé, mais pour Simon Durand, il va toujours y avoir une place de choix pour le lait.