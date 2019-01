Retour à la normale à l'École Van Belleghem

« Ce matin, c’est le retour à la normale », affirme le directeur général de la DSLR, Christian Michalik.

Le porte-parole du Service de police de la Ville de Winnipeg, Jay Murray, indique qu'un jeune homme a été arrêté pour des menaces proférées jeudi dernier contre l’école située dans le quartier Southdale.

L'école était en confinement barricadé depuis vendredi dernier. Les classes avaient lieu, mais les portes de l'école étaient fermées à clé. La procédure a été levée après l’arrestation.

Le directeur général de la DSLR a salué le travail de ses collègues.

« Je félicite mes collègues pour leur professionnalisme dans la manière dont ils ont calmé les enfants. À l’école, le climat était un climat de calme malgré la situation », affirme-t-il.

Une voiture de police était stationnée devant l’école jusqu’à l’arrestation. Christian Michalik raconte que les membres du personnel et les élèves vivaient des moments très difficiles émotionnellement.

« Si l’École Van Belleghem a pu naviguer à travers de ça, c’est grâce à un effort communautaire. Ils étaient là, enseignants, élèves et parents à s’appuyer les uns, les autres », ajoute-t-il.

Il affirme que du personnel de la division scolaire est disponible pour venir en aide aux élèves et aux membres du personnel qui auraient besoin de parler.

« Il y aura un appui de la part des collègues au bureau divisionnaire. On sera à l’écoute et on verra », affirme Christian Michalik.

La police de Winnipeg devrait tenir un point de presse mercredi matin pour donner plus de détails concernant l'arrestation, mais aussi l’arrestation d’un autre suspect pour des menaces contre deux écoles de la Division scolaire River East Transcona.