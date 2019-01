Nouvel avis de faire bouillir l'eau à Lévis

Il s'agit du deuxième avis du genre à survenir en quelques jours dans le secteur de la raffinerie Jean-Gaulin.

Dans ce genre de situation, l'Agence de santé publique recommande de faire bouillir l'eau une minute avant de la consommer. Cette consigne s'applique aussi à l'eau utilisée pour le brossage des dents et le lavage des fruits et légumes à consommer crus.

Les résidents et commerces concernés par cet avis sont ceux établis sur le boulevard Guillaume-Couture, entre les rues Dumais et des Émeraudes, et sur le chemin des Îles, entre le boulevard Guillaume-Couture et la rue des Fougères.

La circulation a aussi été perturbée dans le secteur pendant l'heure de pointe du matin puisque le chemin des Îles a été fermé dans les deux directions, entre l'autoroute 20 et le boulevard Guillaume-Couture.

Le chemin des Îles a été rouvert à la circulation à 10 h. Comme le bris était toujours en réparation au moment de la réouverture, les automobilistes étaient invités à emprunter certains détours. Des signaleurs routiers ont été dépêchés sur place.