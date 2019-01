Lutter contre le racisme systémique, un livre à la fois

La vocation de du livre 11 brefs essais contre le racisme, selon la maison d’édition Somme Toute, est de démontrer que la lutte au racisme n’est pas l’affaire que de quelques individus isolés ou idéalistes.

Chaque texte du livre a pour but de faire passer le lecteur – et la société – de l'état d’aveuglement à une prise de conscience collective. De par cet éveil, on souhaite ainsi passer de la parole aux actions et établir des normes valables pour tous.

L'éditeur ajoute que la publication qu’il lancera ce jeudi est aussi militante, « car il ne prétend pas à la neutralité ».

La plume de Widia Larivière, coordonnatrice chez Femmes autochtones du Québec, de Will Prosper, un ancien policier devenu documentariste, de l'auteure-compositrice et interprète Stella Adjokê figurent parmi les personnes qui ont écrit ce livre.

La relationniste Idil Issa, le syndicaliste Marc-Édouard Joubert, le poète et essayiste Rodney Saint-Éloi et Fabrice Vil, qui dirige l'organisme d'aide aux jeunes Pour 3 Points font également parti du recueil.

Le collectif est dirigé par la conseillère en communication Amel Zaazaa et par le professeur de philosophie à l'Université de Montréal, Christian Nadeau. La préface a été signée par Frantz Voltaire, historien et politologue.

Le lancement aura lieu jeudi à la librairie Racines située sur le boulevard Henri-Bourassa Est, dans Montréal-Nord.