La CNESST enquête sur un accident de travail à Bois CFM de Causapscal

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) enquête à Causapscal pour déterminer les causes de l'accident de travail qui a eu lieu vers 7 h 30 mardi matin à l'usine CFM.

Le responsable des communications de la CNESST pour la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, Maxime Boucher, mentionne que l’objectif est de déterminer les causes de l'accident. L'organisme veut notamment savoir s'il y avait des lacunes dans la sécurité et voir si des améliorations peuvent être apportées pour éviter d'autres accidents à l’avenir.

Un employé aurait subi des blessures à la main et au bras en exécutant une tâche de maintenance, mais on ne craint pas pour sa vie. Son membre a été entraîné par une pièce en mouvement qui se trouve sous une machine.

Le travailleur a eu accès à cette zone dangereuse pour vraisemblablement faire des tâches de maintenances. Maxime Boucher, le responsable des communications de la CNESST pour la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine