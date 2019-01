De la pluie et de la pluie verglaçante s’amènent sur les Maritimes

Au Nouveau-Brunswick, des avertissements de pluie verglaçante prolongée sont en vigueur dans les régions du Restigouche et de Chaleur. La pluie verglaçante doit commencer à tomber dès jeudi matin, et elle sera suivie de pluie en fin de journée.

Le verglas risque de rendre les déplacements dangereux, rappellent Environnement Canada. Le verglas peut aussi endommager des arbres et causer des pannes de courant.

Des camions peinent mercredi matin sur une bretelle de sortie de la Transcanadienne à Salisbury, au Nouveau-Brunswick, à cause de la glace. Photo : Radio-Canada / Catherine Allard

Des avertissements de pluie sont en vigueur pour les régions du sud-ouest du Nouveau-Brunswick. Ces dernières pourraient recevoir jusqu’à 50 mm de pluie par endroits, estime Environnement Canada.

En Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, la pluie devrait tomber de jeudi matin jusqu’à vendredi matin. De 20 à 40 mm de pluie sont prévus.

L’eau de pluie et la fonte des neiges entraînée par le redoux risquent de causer des inondations par endroits, souligne Environnement Canada.

Les températures maximales prévues pour jeudi varient de 5 à 9 degrés Celsius du nord au sud du Nouveau-Brunswick. Elles pourront atteindre 8 degrés à l’Île-du-Prince-Édouard et 10 degrés en Nouvelle-Écosse par endroits.

Routes glissantes au Nouveau-Brunswick

Les conditions routières demeurent difficiles par endroits au Nouveau-Brunswick, mercredi, à la suite de la tempête de neige et de pluie de dimanche dernier.

La Transcadienne est toujours recouverte de glace par endroits entre Moncton et Fredericton, mercredi matin, et les véhicules y circulent lentement. Photo : Radio-Canada / Catherine Allard

Les déplacements ne sont toujours pas recommandés sur la Transcanadienne entre Moncton et Fredericton et sur la route 1 entre Moncton et Saint-Jean.

La Transcanadienne en direction ouest est d’ailleurs fermée à Havelock et la circulation est déroutée, indique la Gendarmerie royale du Canada.

Les véhicules circulent lentement dans ce secteur mercredi matin. Plusieurs ont dérapé sur la glace et ont abouti hors de la route.

Avec des renseignements de Catherine Allard