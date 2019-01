À moins d'une semaine de l'échéance prévue pour l'enregistrement des armes à feu au Québec, le gouvernement caquiste apporte des modifications à la Loi sur l'immatriculation des armes à feu afin de rendre « le processus d'enregistrement des armes plus convivial et efficace ».

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a annoncé mercredi trois changements importants qui portent sur le numéro unique de l'arme, la longueur du canon et la nécessité d'informer les autorités lorsqu'un propriétaire change l'endroit où est entreposée son arme.

En conférence de presse, mercredi, la ministre Guilbault était accompagnée de Martin Prudhomme, directeur général de la Sûreté du Québec, d'Alain Cossette, directeur général de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, et de Heidi Rathjen, coordonnatrice de Poly se souvient.

Martin Prudhomme, de la SQ, affirme que le registre constituera « un outil supplémentaire » pour les policiers. D'insister M. Prudhomme : « Quand quelqu'un a un questionnement sur un membre de sa famille, quelqu'un qui a un problème de santé mentale et des idées suicidaires, il faut nous appeler, nous contacter ».

M. Cossette a salué « l'écoute dont a fait preuve le nouveau gouvernement de François Legault » dans ce dossier. Il qualifie de « premier résultat positif » les modifications qui seront apportées à la loi. Une loi à laquelle la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs s'oppose toujours, toutefois, a rappelé M. Cossette.

De son côté, Heidi Rathjen a affirmé que son organisation appuie entièrement la position du gouvernement et les modifications apportées à la réglementation. « Pour nous, la chose la plus importante est que la loi est là pour rester, qu'elle va entrer en vigueur et que ceux qui ne s'y conformeront pas seront mis à l'amende », a dit Mme Rathjen.

Rappelons que les chasseurs et tireurs sportifs ont jusqu’au 29 janvier pour enregistrer leurs armes à feu. Cette date coïncide avec le deuxième anniversaire de la tuerie survenue à la mosquée de Québec.

Le gouvernement a laissé un an aux propriétaires pour inscrire leurs armes au registre. Mais en date du 14 janvier, 321 405 armes d’épaule avaient été enregistrées sur 1,6 million d’armes en circulation, soit à peine 20 %.

Le registre devait coûter 20 millions de dollars à implanter et environ 5 millions par année à administrer. Plusieurs chasseurs pensent que l’argent aurait été mieux investi ailleurs, notamment dans les soins en santé mentale.

L'Association canadienne pour les armes à feu conteste la constitutionnalité du registre québécois. La cause sera entendue en cour d'appel le 26 février prochain. Plusieurs municipalités ont également adopté des résolutions s’opposant au registre.

Les propriétaires qui n'auront pas immatriculé leurs armes d'ici le 29 janvier s'exposent à des amendes allant de 500 $ à 5000 $. Mais plusieurs d'entre eux vont continuer à s'opposer au registre, notamment en portant des gilets orange tous les lundis.

Plus d'informations à venir