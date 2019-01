Une nouvelle hausse de taxes pour les Sudburois pointe à l’horizon

Pour une maison moyenne de 230 000 $, l’augmentation se traduirait par environ 9 $ de plus par mois.

Des options de limiter cette hausse à 3 pour cent ou même à 2,5 pour cent seront présentées aux élus le 19 février.

Quant aux services d’eau, les fonctionnaires recommandent d’augmenter les redevances annuelles d’eaux usées de 7,4 pour cent.

Les résidents peuvent donner leur opinion jusqu’au 12 février prochain au sujet du budget municipal qui est normalement adopté en décembre de l’année précédente. Photo : Ville du Grand Sudbury

En tout, le budget de fonctionnement s’élève à environ 589 millions de dollars.

La construction et l’entretien des routes demeurent une dépense importante pour la municipalité.

En plus du 46,6 millions de dollars investis dans des projets de construction et réfection des routes et des ponts, la Ville déboursera 18,5 millions entretien hivernal.

Seuls les services policiers recevront une plus grande part du budget, avec un investissement de près de 57 M$.

Selon le document, l’augmentation de 2,2 M$ au budget du Service de police du Grand Sudbury servira entre autres à engager quatre nouveaux agents de police.

Les résidents sudburois peuvent donner leur avis en ligne ou lors d’une rencontre le 6 février prochain.

Le Comité des finances et de l’administration devrait délibérer et approuver le budget lors de ses réunions des 19, 20 et 21 février.