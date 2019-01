Pas de transport scolaire à Ottawa et dans l'Est-ontarien ce mercredi

La météo et les prévisions sont à l'origine de la troisième journée consécutive d'annulation du service d'autobus scolaires dans l'Est-ontarien, cette fois-ci, en raison des précipitations plutôt que du froid. Le Consortium de transport scolaire d'Ottawa s'ajoute à la liste ce mercredi. Les écoles demeurent toutefois ouvertes.

Le Consortium de transport scolaire d'Ottawa annule son service dans toutes les régions en raison des mauvaises conditions routières de ce matin et l’avertissement de pluie verglaçante.

Dans l'Est de l'Ontario, le transport scolaire est suspendu pour la journée pour le Conseil scolaire catholique de l'Est ontarien et le Conseil scolaire Upper Canada. Les cours seront offerts durant la journée.

Le Consortium de transport scolaire de l'Est annule aussi le transport pour toutes les régions qu’il dessert (soit les écoles du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien et du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario).

Plus de détails à venir