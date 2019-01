Trans Mountain soutient que les impacts néfastes sur les épaulards sont justifiés

L’ONE est actuellement en train de revoir son évaluation du projet, dont le gouvernement fédéral est propriétaire, afin de tenir compte des effets sur l’environnement et les espèces menacées, notamment la population d’épaulards du sud.

Dans le cadre de ce processus, Trans Mountain a présenté ses arguments à l’Office dans un document remis jeudi dernier. « Trans Mountain soutient que les avantages associés au projet sont dans leur ensemble tellement importants que les effets néfastes significatifs du transport maritime associé au projet sont justifiés dans les circonstances », indique le document.

Parmi les avantages en question, Trans Mountain cite la création d’emploi, la croissance économique locale et régionale ainsi que l’augmentation des revenus pour plusieurs ordres de gouvernement.

Pour Christianne Wilhelmson, directrice de l’organisme Georgia Strait Alliance, les arguments de Trans Mountain et le message transmis au public par Ottawa se contredisent : « Notre gouvernement, qui possède le pipeline, dit que les épaulards sont importants, mais qu’ils ne sont pas importants en même temps. C’est une contradiction qui n'a aucun sens. »

Le gouvernement fédéral veut investir des centaines de milliers de dollars pour protéger les épaulards, mais en même temps, on va construire un pipeline et on va avoir des pétroliers qui vont les mettre à risque. C'est en opposition.

Christianne Wilhelmson, directrice de l’organisme Georgia Strait Alliance