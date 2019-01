Moncton achète un terrain pour une nouvelle station de la GRC

Le nouveau bâtiment abritera le personnel civil de la GRCGendarmerie royale du Canada , les répartiteurs, les commissionnaires et 139 agents de police.

On ignore encore comment le coût du terrain affectera le coût total du projet. En 2017, alors qu’on prévoyait l’ouverture de la nouvelle station au mois de septembre 2020, on estimait le coût de 35 à 45 millions de dollars. Plus récemment, la GRCGendarmerie royale du Canada pense plutôt ouvrir le nouveau poste au printemps 2022 et le projet devrait lui coûter entre 40 et 50 millions de dollars.

Selon le conseiller municipal Charles Léger, le montant devrait être divisé entre Moncton (70 %), Dieppe (18 %) et Riverview (12 %).

La prochaine étape sera de choisir une firme d’architecture qui a de l’expérience avec des bâtiments de la GRCGendarmerie royale du Canada .

Avec les informations de Shane Magee de CBC