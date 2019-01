Dépotoir de Coventry: l'audience sur l'environnement fait salle comble

Signe que le projet polarise élus et citoyens, l'audience de la commission environnementale du Vermont responsable d'étudier le dossier de l'agrandissement du site d'enfouissement de Coventry a fait salle comble mardi. Une fois de plus, des représentants de l'Estrie ont partagé de vive voix leur crainte de voir l'eau du lac Memphrémagog contaminée. Ils espèrent que leur message sera entendu.

Mardi soir, des élus locaux, mais aussi des dizaines de citoyens et des membres d’organismes américains et canadiens ont pris tour à tour la parole pendant cinq minutes pour présenter leur point de vue.

Les opposants avaient un message semblable : le traitement du lixiviat – le jus des ordures en provenance du dépotoir - ne doit plus se faire à l’usine de filtration de Newport.

Selon eux, ce liquide contribuerait à la dégradation de la qualité de l’eau du lac Memphrémagog.

La ville Newport avait auparavant acquiescé à cette demande avant de revenir sur sa décision avant les Fêtes.

Le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, le préfet de la MRC Memphrémagog, Jacques Demers et le député d’Orford, Gilles Bélanger, ont aussi fait la route pour assister à cette audience.

D’entrée de jeu, un avocat de l’entreprise propriétaire du dépotoir, Casella Waste Systems, a pris la parole.

Il a déclaré que les opposants au projet d’expansion n’avaient aucune preuve des possibles impacts environnementaux liés au projet.

Dans sa déclaration aux membres du comité, le président de Memphrémagog Conservation, Robert Benoit, a dit parler au nom des 175 000 personnes qui utilisent quotidiennement le lac Memphrémagog comme source d’eau potable.

Il a rappelé que la station d’épuration de Newport ne disposait pas de la technologie nécessaire pour assurer le traitement adéquat et sans danger du lixiviat.

Le principe de précaution doit s’appliquer , a-t-il insisté.

On est venu leur dire qu’il est immoral, voire illégal de déverser des milliers de gallons de lixiviat tous les jours de l’année dans notre lac , a-t-il martelé.

Memphrémagog Conservation s’est également officiellement opposé à l’agrandissement du dépotoir.

Le projet demande le droit de déposer 500 000 tonnes de déchets par année pendant 22 ans soit l'équivalent de 71 000 camions. Photo : Radio-Canada

L’information : le nerf de la guerre

Lors de l’audience, un avocat embauché par la MRC Memphrémagog et la ville de Sherbrooke a longuement questionné les quatre experts présentés par l’entreprise.

La MRC a tenté de démontrer la nécessité d’obtenir davantage de données scientifiques avant d’approuver le projet.

Sa représentante, Alexandra Roy, juge que le nombre actuel d’échantillonnages de la qualité de l’eau réalisés à l’usine d’épuration est insuffisant pour s’assurer que les rejets sont sécuritaires pour l’environnement.

Notre avocat a tenté de mettre le doigt sur les petits trous dans l’information pour voir où la commission pourrait aller demander plus d’informations avant d’aller de l’avant avec le plan , explique la chimiste de formation.

C’est sûr que le risque zéro n’existe pas, on en est bien conscients, mais on est d’avis qu’on peut aller chercher plus d’engagements de la part de la compagnie pour réduire au minimum les risques , précise-t-elle.

Carte du site Conventry qui est situé à 1 km du lac Memphrémagog Photo : Radio-Canada

Un traitement industriel

Alexandra Roy a souligné que les installations municipales ne sont généralement pas conçues pour traiter les composantes chimiques présentes dans le lixiviat.

À son avis, un traitement industriel à même le site de Coventry serait la bonne solution.

Cette alternative est aussi soutenue par le maire Sherbrooke Steve Lussier qui souhaitait être présent pour discuter en face à face avec le maire de Newport.

J’étais curieux d’entendre les réponses des experts, a-t-il dit. Il y a peut-être un danger que le lixiviat ne soit pas être traité de la bonne façon, ça devrait être traité ailleurs.

En assistant à l’audience, le député d’Orford Gilles Bélanger espérait lui aussi obtenir plus de réponses afin de rassurer ses citoyens.

Avec toute l’information, je vais pouvoir créer un climat de confiance qui, pour le moment, n’est pas à 100% , croit-il.

De nombreux citoyens de Coventry se sont exprimés en faveur du projet.

La Commission environnementale aura quinze jours pour analyser les arguments de tous les partis afin de décider si un permis d’agrandissement sera délivré ou si davantage d’informations seront exigées à la compagnie avant la décision finale.