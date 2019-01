Les T.N.-O. veulent mieux combattre la dépendance aux opioïdes

Davantage de Ténois devraient avoir accès à des traitements pour combattre la dépendance aux opioïdes, selon les gouvernements fédéral et des Territoires du Nord-Ouest qui ont annoncé mardi un financement de 766 000 $ destiné à apporter de meilleurs traitements.

Les deux tiers de l'argent proviennent du Fonds d’urgence pour le traitement mis sur place par Ottawa pour contrer la crise des opioïdes au Canada. Il a surtout pour but d'accroître l’accès aux services de traitement liés à l'utilisation de substances.

Cinq personnes sont mortes d’une surdose aux opioïdes dans le territoire en 2016. Une seule personne en est morte en 2017 et une autre a perdu la vie l’an dernier.

C’est tout de même une mort de trop, selon le ministre de la Santé et des Services sociaux, Glenn Abernathy, qui espère que le nouveau financement réduira la prévalence de la dépendance aux opioïdes dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le député fédéral Michael McLeod et le ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest, Glen Abernathy. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Le financement aidera surtout à améliorer le programme de traitement d’entretien aux opioïdes à Yellowknife, afin de mieux rejoindre les autres communautés du territoire.

« Je pense que l’un des domaines qui nous donnent le plus de difficultés est celui d’atteindre les populations des communautés situées à l’extérieur de Yellowknife, explique la médecin Jennifer Harris, responsable du programme. C’est en grande partie le but du financement. »

Le programme offre depuis cinq ans des traitements aux utilisateurs de fentanyl, de morphine, d’oxycodone ou de codéine.

Jennifer Harris est la responsable du programme de traitement d’entretien aux opioïdes à Yellowknife Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Les fonds devraient servir à former d’avantages de spécialistes de la santé dans les différentes communautés en plus de permettre une meilleure coordination et communication entre les centres de santé du territoire.

Le gouvernement espère aussi cerner les communautés qui ont le plus de besoins en matière de dépendance afin de mieux partager les ressources.