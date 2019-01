Le nouveau guide alimentaire canadien préoccupe les producteurs de boeuf en Alberta

Les groupes alimentaires « lait et substituts » et « viandes et substituts » n'ont plus leur place dans la nouvelle version du guide alimentaire canadien.

Dorénavant, les produits laitiers, la viande, les lentilles et le tofu font notamment partie d'une même catégorie soit celle des « aliments protéinés ».

Le responsable des relations gouvernementales au sein de l'Association des producteurs de boeuf de l'Alberta, Tom Lynch-Staunton, s'inquiète du message que cela envoie, d'autant plus que Santé Canada recommande aux Canadiens de privilégier les aliments protéinés d'origine végétale dans leur menu.

« Nous sommes septiques quant au fait que les aliments protéinés à base végétale sont meilleurs que ceux à base animale », a déclaré Tom Lynch-Staunton à l'émission de radio Edmonton AM mardi.

Est-ce que servir du tofu est plus nutritif que de servir du boeuf? Il y a différentes opinions. Ça dépend avec quels autres aliments on les mange. Tom Lynch-Staunton de l'Association des producteurs de boeuf de l'Alberta

Selon lui, Santé Canada ignore les bienfaits de manger de la viande rouge dans ses recommandations. « Ce que nous savons c'est que dans une portion de boeuf il y a plein de nutriments. Tu n'as pas besoin d'en manger beaucoup pour les obtenir », précise Tom Lynch-Staunton.

Il reconnaît toutefois que, comme des études l'ont prouvé, manger de la viande rouge et des gras saturés en grande quantité peut causer des problèmes cardiaques.

« Assurez-vous de ne pas en manger trop », conseille-t-il. Néanmoins, il a indiqué qu'il trouverait « malheureux » que les Canadiens comprennent, à la lecture du guide, qu'il faut éliminer la viande rouge de leur menu.

Le nouveau guide alimentaire canadien ne recommande plus de boire chaque jour du lait et privilégie les aliments d'origine végétale. Photo : Santé Canada

À l'inverse, l'Association canadienne des médecins pour l'environnement (CAPE) félicite Santé Canada. « Ce guide améliorera la santé des gens et, en même temps, celle de la planète », a indiqué dans un communiqué la directrice générale de CAPE, Kim Perrotta.