Une oeuvre d'art à escalader au nouveau Complexe des sciences de l'UdeM

La création de l'artiste Patrick Bernatchez, qui a remporté un concours du Bureau d'art public, devrait recevoir le feu vert du comité exécutif de la Ville de Montréal mercredi matin.

« L'oeuvre est composée de deux murets faisant office de socle sur lesquels repose une structure imposante à deux faces », apprend-on dans le sommaire décisionnel soumis aux élus, maquettes à l'appui.

L'une de ces deux faces pourra être gravie, mais « la pratique d'activités d'escalade sera conditionnelle à la signature d'un protocole d’usage », qui sera élaboré en collaboration avec l’artiste, indique-t-on.

L'oeuvre a été baptisée temporairement 29•53. Ce titre de travail « réfère à la durée moyenne d'une lunaison, soit l'intervalle entre deux nouvelles lunes, qui est de 29,53 jours », explique le document.

« Installée au courant de l’année 2019, l'oeuvre soulignera les 50 ans des premiers pas sur la Lune, mission concrétisée grâce aux avancées technologiques, ceci évoquant la présence du Complexe des sciences de l’Université de Montréal à proximité », poursuit-on.

Mesurant 21 mètres très exactement, 29•53 deviendra « un phare emblématique » du quartier, prédit la Ville de Montréal. Il s'agira, selon elle, d'une « oeuvre monumentale ».

Sa fabrication et son installation, sur la place centrale du nouveau quartier, engendreront des coûts de 1,2 million de dollars. Ceux-ci seront assumés entièrement par la Municipalité.

Patrick Bernatchez s'est faufilé parmi les 57 candidatures reçues par le Bureau d'art public, qui a recommandé sa proposition à l'unanimité le 3 octobre 2018.

L'oeuvre devrait être installée à l'automne 2019, en même temps que la rentrée prévue au Complexe des sciences de l'Université de Montréal, aussi connu comme le « campus Outremont » ou le « campus MIL ».

Le b. a.-ba du Complexe des sciences

Le projet de 348 millions de dollars est situé dans l'arrondissement d'Outremont, sur le site de l'ancienne gare de triage du Canadien Pacifique (CP). Les coûts sont partagés à parts égales entre Québec et l'Université de Montréal. Une fois achevé, le complexe comportera deux pavillons reliés par une passerelle : le premier comprendra six étages et sera consacré à la recherche, alors que le second aura quatre étages et sera destiné à l'enseignement. Un quartier tout entier sera aussi construit autour du complexe et développé par la Ville et par l'arrondissement.