Statut d'édifice historique pour La Baie : retour à la case départ

Le conseiller Brian Mayes a expliqué mardi matin, au comité exécutif, qu'il avait voté sur le projet de La Baie lors d'une réunion du comité des bâtiments et ressources historiques le 22 novembre dernier. Il a ensuite été informé qu'il n'aurait pas dû prendre part au vote de ce comité, composé principalement d'experts du patrimoine.

Brian Mayes a précisé qu'il ne savait pas qu'il n'était pas censé voter à ce moment-là.

Le conseiller note que l'administration municipale lui a recommandé de suspendre le projet pour l’instant, et de renvoyer la suggestion devant le comité des bâtiments historiques « par précaution » - soit un retour au bas de l'échelle décisionnelle.

Il faudra donc attendre le mois de mars, au moins, avant que le conseil municipal ne soit saisi du dossier.

L’immeuble de six étages de La Baie a ouvert ses portes en 1926 au centre-ville de Winnipeg. Il présente plusieurs caractéristiques patrimoniales, notamment ses murs extérieurs en calcaire, son auvent emblématique sur les façades est, ouest, et nord, des entrées en bronze et de grandes fenêtres donnant sur le rez-de-chaussée.

La Compagnie de la Baie d'Hudson s'est opposée à cette classification historique de la Ville, affirmant qu'il sera trop coûteux de conserver les éléments caractéristiques du magasin.

Processus reporté pour le Manitoba Club

Le comité exécutif a également choisi mardi de reporter la décision d’ajouter le Manitoba Club, construit en 1905 rue Broadway, à la liste des ressources historiques.

Le comité réexaminera la question dans trois semaines.

Avec des informations de Bartley Kives