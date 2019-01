La vidéo d'une déneigeuse qui renverse des bacs à Aylmer force la Ville à réagir

La vidéo d'une déneigeuse qui renverse des bacs de matières résiduelles dans le secteur d'Aylmer a été vue plus de 100 000 fois sur les réseaux sociaux et a fait l'objet de centaines de commentaires. Alors que les résidents se demandent qui est responsable, la Ville de Gatineau pointe du doigt la compagnie responsable de la collecte des ordures.

La vidéo a été tournée le 21 janvier dernier en après-midi, rue Woods, après la collecte des matières résiduelles.

C'est un résident du quartier, Martin Boileau, qui a filmé la déneigeuse alors qu'il rentrait à la maison en voiture. La scène l'a particulièrement étonné.

Ce qui était notable, c'était à quel point toutes les poubelles étaient dans le chemin , a indiqué le retraité en entrevue téléphonique.

Toutes les poubelles se faisaient frapper et le gars de la gratte, lui, il continuait de faire comme si de rien n'était. Martin Boileau, résident d'Aylmer

Dans les commentaires publiés sous la vidéo, certains internautes blâment les employés qui ont placé les bacs trop prêt de la rue, tandis que d’autres reprochent aux équipes de déneigement d’être négligentes et d’avoir brisé leurs bacs.

Appelée à réagir, la Ville de Gatineau a fait savoir par courriel qu'elle rappellerait à Derichebourg, l'entreprise responsable de la collecte des ordures, de déposer les bacs vides dans l’entrée du citoyen et non dans la rue afin de ne pas nuire aux opérations de déneigement .

Pour sa part, le président de Derichebourg affirme ne pas avoir eu d'avis de la Ville de Gatineau.

Par ailleurs, la Ville signale que depuis le 1er janvier, deux requêtes auraient été reçues en lien avec la disposition inappropriée d’un bac de collecte et l’accrochage d’un bac lors d’une opération de déneigement .

M. Boileau a publié la vidéo sur les réseaux sociaux pour que la situation ne se reproduise plus, et non pas pour jeter le blâme sur l'opérateur de la déneigeuse.

Est-ce que c'est de sa faute à lui? Celle des éboueurs? Je ne sais pas, mais la situation était d'un ridicule consommé. Martin Boileau, résident d'Aylmer

Il juge l'incident d'autant plus navrant que la déneigeuse a continué de renverser des bacs longtemps après qu'il eut arrêté de filmer. Martin Boileau s'inquiète des coûts éventuels d'une telle situation pour les citoyens ou la municipalité.

Avec les informations d'Antoine Trépanier